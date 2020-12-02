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  • Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
02 Aralık 2020 Çarşamba 11:05 | Son Güncelleme:

Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Ankara'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 18 kişi gözaltına alındı.

Ankara polisinin düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatları belirlenen Irak uyruklu 18 kişi gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, il genelinde terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları istihbaratı alınan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, haklarında örgüt bağlantısı bulunduğu bilgisi alınan 20 zanlıdan Irak uyruklu oldukları belirlenen 18'ini düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firarilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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