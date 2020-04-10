Sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller hangileri? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İşte detaylar...

"Sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller hangileri?" sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Son dakika haberine göre 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Corona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni önlemlere göre bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki, Sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller hangileri? İşte detaylar...

31 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

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