Sokağa çıkma yasağı cezası ve kuralları nedir? Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor?
Son Dakika Haberleri.. Sokağa çıkma yasağı kuralları ve cezası araştırılıyor. Son dakika haberine göre 12 Nisan tarihine kadar 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilen edildi. Bunun üzerine "Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor?" sorusu araştırılmaya başladı. İşte detaylar...
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KURALLARI VE CEZASI NEDİR?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara Kabahatlar Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası kesiliyor. Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;
Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız