Fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı?

Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Corona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni önlemlere göre 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bunun ardından vatandaşlar da fırınların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Fırınlar açık mı, kapalı mı? İşte cevabı...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINLAR AÇIK MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde, PTT, kargo ve su dağıtım şirketi, demirçelik ve cam sektörlerinde faaliyet yürüten iş yerleri, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan yerler açık olacak. Yani fırınlar açık olup hizmet verecek.