Eczaneler kapalı mı, açık mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı?

Eczaneler açık mı? sorusu binlerce kişi tarafından araştırılmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni karara göre 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağında eczanelerin açık olup olmayacağı da bu bağlamda araştırılmaya başladı. Peki, Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ECZANELER AÇIK MI?

Sağlık kurumları, eczaneler, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları sokağa çıkma yasağı dışında tutuldu.