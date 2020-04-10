Hafta sonu A101, BİM ve ŞOK marketler açık mı olacak? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? İşte cevabı...
Son Dakika Haberleri.. Corona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararda 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bunun üzerine "Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?" sorusu araştırılmaya başladı. Peki, A101, BİM ve ŞOK marketler açık mı? İşte cevabı...
Corona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararda 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bunun üzerine "Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?" sorusu araştırılmaya başladı. Peki, A101, BİM ve ŞOK marketler açık mı? İşte cevabı...
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?
Sokağa çıkma yasağında marketlerin açık olup olmayacağı binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Marketler sokağa çıkma yasağında kapalı olacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde, PTT, kargo ve su dağıtım şirketi, demirçelik ve cam sektörlerinde faaliyet yürüten iş yerleri, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan yerler açık olacak.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız