20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ilan edildi! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı nedir? Kuralları ve cezası nelerdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Corona virüsle mücadele kapsamında alınan bu karara göre 20 yaş altındaki vatandaşlar yani 1 Ocak 2000 ve üstü doğumlular bu gece saat 24.00 itibarıyla sokağa çıkamayacak. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kuralları ve cezası nedir? İşte detaylar...

SON DAKİKA : 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzeri uygulanan sokağa çıkma yasağını 20 yaş altına da getirdik. 1 Ocak 2000 ve üstü doğumlular sokağa çıkamayacaktır."



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KURALLARI VE CEZASI NEDİR?

20 yaş altı kişilere uygulanacak sokağa çıkma yasağı kuralları 65 yaş üzeri ile aynı olacak. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayanlardan para cezası kesiliyor. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara Kabahatlar Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası kesiliyor. Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;



Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.