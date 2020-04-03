Özel araçla seyahat etmek yasak mı? Hangi illere giriş çıkış yasağı getirildi? İşte detaylar...
Son Dakika Haberleri.. Özel araçla seyahat etmek yasak mı? sorusu yoğun olarak araştırılmaya başladı. Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle ülkemizde alınan önlemler ve tedbirler her geçen gün daha da artırılıyor. Son dakika haberine göre bu gece itibarıyla 30 büyükşehr ile Zonguldak ili belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıldı. Peki, Hangi illere giriş çıkış yasağı getirildi? İşte detaylar...
Özel araçla seyahat yasaklandı mı? sorusu binlerce vatandaş tarafından merak edip araştırılmaya başladı. Corona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bu karara göre şehirler arası yolculuklara ve giriş çıkışlara kısıtlama ve yasak getirildi. Peki, Hangi illere giriş çıkış yasağı getirildi? Özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı? Detaylar haberimizde...
HANGİ İLLERE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ?
Erdoğan, "Bu gece itibarıyla 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak. Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz." açıklamasında bulundu. Detaylar geliyor...>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız