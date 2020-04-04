Market ve pazar yerlerinde maske takmak zorunlu mu? Maskesiz dolaşmak nerelerde yasak?

Pazarlarda ve marketlerde maske takmanın zorunlu olup olmadığı merak konusu oldu. Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını her geçen gün etkisini artırmaya devam ederken salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Konuyla ilgili Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor" dedi. Peki, maske takma zorunluluğu olan yerler nereler? Cevabı haberimizde...



MARKET VE PAZAR YERLERİNDE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri açıkladığı konuşmasında, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bile çok ciddi bocalama yaşadığı bu süreçte Türkiye'nin hem hazırlık hem malzeme hem de müdahale konusunda sağlam duruş sergilediğini söyledi.

Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlar için de yeni bir uygulama başlattıklarına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"4 Nisan Cumartesi tarihinden itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. İnsanların toplu olarak çalışmaya devam ettiği iş yerlerinde de benzer tedbirler alınacaktır. Tüm bunlara ilave olarak, Türkiye genelinde insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbiri almayı sürdüreceğiz. Şehirlerimizin tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken ilave tedbirler, yarından itibaren İl Pandemi ve İl Hıfzısıhha Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az 3 adım olarak mutlaka riayet edilecektir. İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır."

Erdoğan, "Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, hem kendi sağlığını hem de onlarla temas edenlerin sağlığını güvence altına almaktır. Ülkemizde hayatı ne zaman normalde döndürebileceğimiz 83 milyon olarak bizlerin elindedir. Kurallara ne kadar iyi riayet edersek, salgının seyrini o derece hızlı kontrol altına alır ve tehdidi tamamen ortadan kaldırabiliriz. Aksi halde bugün üzüntüyle takip ettiğimiz kimi ülkelerin durumuna düşmemiz kaçınılmazdır. Milletime güveniyorum. Attığımız her adımda bu güvenin tezahürlerine şahit olabiliyoruz." dedi.