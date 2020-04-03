Corona virüs Türkiye illere göre ölüm oranları ve vaka sayısı nedir? Corona virüs Türkiye haritası yayınlandı!

Corona virüs son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs Türkiye illere göre vaka sayısı ve ölüm oranı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 425 olduğunu bildirdi. Koca vaka sayısında İstanbul’un ilk sırada yer aldığını hatırlattı. İşte Corona virüs Türkiye haritası ve vaka sayısı



CORONA VİRÜS TÜRKİYE İLLERE GÖRE ÖLÜM ORANLARI VE VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var." diye konuştu.

Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı 2 bin 786 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 69 kişi hayatını kaybetti, toplamda 425 kişi oldu.

25 ilde can kaybı yok, 56 ilde hayatını kaybeden vakalar var. En yüksek 210 İstanbul, 27 İzmir, 14 Ankara ve Konya takip ediyor.

50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu gördük.

Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor.

İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601 vaka var.

Bilim Kurulu, özellikle yoğun ortamlarda maske takılmasını önerdi.

Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde hareketlilik istenen seviyeye düşürülmedi.

CORONA VİRÜS İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İstanbul 12 bin 231

İzmir 1105

Ankara 860

Konya 601

Kocaeli 500