Corona virüs Türkiye illere göre ölüm oranları ve vaka sayısı nedir? Corona virüs Türkiye haritası yayınlandı!
Son Dakika Haberleri.. İllere göre corona virüs haritası ve ölüm oranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Corona virüs son dakika haberleri yoğun olarak araştırılıyor. Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını her geçen gün daha fazla yayılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu salgına karşı mücadele kapsamında gerekli önlemleri alıyor ve güncel olarak açıklıyor. Peki, Corona virüs Türkiye illere göre ölüm oranları nedir? Hangi ilde kaç vaka var?
Corona virüs son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs Türkiye illere göre vaka sayısı ve ölüm oranı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 425 olduğunu bildirdi. Koca vaka sayısında İstanbul’un ilk sırada yer aldığını hatırlattı. İşte Corona virüs Türkiye haritası ve vaka sayısı
CORONA VİRÜS TÜRKİYE İLLERE GÖRE ÖLÜM ORANLARI VE VAKA SAYISI
Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var." diye konuştu.
Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı 2 bin 786 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 69 kişi hayatını kaybetti, toplamda 425 kişi oldu.
25 ilde can kaybı yok, 56 ilde hayatını kaybeden vakalar var. En yüksek 210 İstanbul, 27 İzmir, 14 Ankara ve Konya takip ediyor.
50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu gördük.
Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor.
İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601 vaka var.
Bilim Kurulu, özellikle yoğun ortamlarda maske takılmasını önerdi.
Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde hareketlilik istenen seviyeye düşürülmedi.
CORONA VİRÜS İLLERE GÖRE VAKA SAYISI
İstanbul 12 bin 231
İzmir 1105
Ankara 860
Konya 601
Kocaeli 500>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız