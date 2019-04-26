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  3. Son dakika: Gri listedeki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Gri listedeki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Gri listedeki 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, dün gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 4'ünün gri kategoride olduğu bildirildi.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerinin, dün Lice ilçesi kırsalında düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, 5 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

Yapılan kimlik tespitlerinde teröristlerden 4'ünün İçişleri Bakanlığı'nca Terör Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde olduğu saptandı. 300 bin TL ödülle aranan teröristlerin Doktor Ferhat kod adlı Hamit Aydoğan, Reşit kod adlı Mehmet Reşat Tekin, Merhas kod adlı Müslüm Irmak ve Aziz Ararat kod adlı Mesut Aktaş olduğu belirtildi.

(DHA)

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