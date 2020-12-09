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  • Son dakika: DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, kaçmaya çalışırken yakalandı
09 Aralık 2020 Çarşamba 22:22 | Son Güncelleme:

Son dakika: DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, kaçmaya çalışırken yakalandı

Son dakika: DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, kaçmaya çalışırken yakalandı
AA

İçişleri Bakanlığı, DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal'ın, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken biri PKK'lı 3 göçmen kaçakçısıyla yakalandığını bildirdi.

DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, Edirne'den yurtışına kaçmaya çalışırken biri PKK'lı 3 göçmen kaçakçısıyla yakalandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C terör örgütü avukat yapılanması içinde yer alan Ünsal'ın, hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası cezaevine girmemek için illegal yollardan yurt dışına çıkış yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yanında biri PKK'dan kaydı bulunan, biri de Afgan uyruklu 3 göçmen kaçakçısıyla yakalandı.

Zanlının yakalandığı araçta yapılan aramada, Meriç Nehri'nden geçmek için kullanılacak bir bot ile sınırın koordinatlarını gösteren navigasyon cihazı ele geçirildi.

DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından, DHKP-C'nin terör örgütü avukat yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmış, girdiği cezaevinde başlattığı ölüm orucu sonrası sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilmişti.

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