10 Aralık 2020 Perşembe 10:42 | Son Güncelleme:
Son dakika: "Çoklu baro" kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Anayasa Mahkemesi'nin "çoklu baro" kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi'nin "çoklu baro" kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gerekçeli karara şu ifadelere yer verildi:
"Anayasa’da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının aynı bölgede birden fazla olamayacağı yönünde getirilmiş anayasal bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu nedenle aynı ilde birden fazla baronun kurulmasına anayasal açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır.”