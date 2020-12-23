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  • Balıkesir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı
23 Aralık 2020 Çarşamba 10:11 | Son Güncelleme:

Balıkesir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı

Balıkesir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı
DHA

Balıkesir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK ile temaslı olduğu tespit edilen 15 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 4 ilde, cezaevlerindeki PKK/KCK terör örgütü üyelerine finans sağladıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı.

​DHA'da yer alan habere göre; Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün finans faaliyetleri ve cezaevi yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hükümlü ve tutuklu örgüt üyelerine finans sağladıkları tespit edilen 15 şüpheli belirlendi.

Şüphelilere yönelik Balıkesir merkezli Bursa, İstanbul ve İzmir ilerinde dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 kişi gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri devam ediyor.

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