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  3. Son dakika... Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Son dakika... Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Son dakika... Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." dedi.

Bakan Koca, "Toplam hasta sayımız 98 olmuştur." dedi.

Bakan Koca, "Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim 1,5-2 ay direnelim." dedi.

Koca, "(Koronavirüs) Pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşmeyle sonuçlanıyor. Bunun için gerekli destek tedavisini veriyoruz." dedi.



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