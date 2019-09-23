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Adana'da 8'inci kattan düşen öğretmenden acı haber!

Adana'da 8'inci kattan düşen öğretmenden acı haber!

Adana’da 8’inci kattaki evinin balkonundan düşen 48 yaşındaki İngilizce öğretmen Selma Mönür hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.00 sıralarında Çukuorva İlçesi Mahfesığmaz Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İngilizce öğretmeni olan Selma Mönür 8’inci kattaki evinin balkonunda dengesini yitirip, apartmanın bahçelik kısmına düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mönür’ü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. İngilizce öğretmeni hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mönür’ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
  
Öte yandan, Mönür’ün sinir ilaçları kullandığı öğrenildi.

(İHA)

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