Soluk oyununun yazarı kimdir? Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 8 Haziran Pazartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...

SOLUK OYUNUNUN YAZARI KİMDİR?



A: Samuel Beckett



B: Tennessee Williams

C: Arthur Miller

D: Bertolt Brecht

Doğru cevap: A Samuel Beckett