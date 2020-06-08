08 Haziran 2020 Pazartesi 21:22 | Son Güncelleme:
SOLUK OYUNUNUN YAZARI KİMDİR?
A: Samuel Beckett
Soluk oyununun yazarı kimdir?
Soluk oyununun yazarı kimdir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
Soluk oyununun yazarı kimdir? Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 8 Haziran Pazartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...
SOLUK OYUNUNUN YAZARI KİMDİR?
A: Samuel Beckett
B: Tennessee Williams
C: Arthur Miller
D: Bertolt Brecht
Doğru cevap: A Samuel Beckett