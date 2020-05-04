Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 14 yaş altı çocukların sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

14 yaş altı çocukların sokağa çıkma yasağı kalktı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız. Sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesi ile ilgili düzenlemeleri genel olarak mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayarak yapıyoruz." dedi.

14 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Erdoğan, 14 yaşına kadar çocukların 13 Mayıs'ta 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabileceklerini açıkladı.

Erdoğan: "15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkabilecek."