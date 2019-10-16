Sivillerin arasına karışıp kaçıyorlar

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekâtı başarıyla devam ederken, Resulayn ve Tel Abyad’ın kontrol altına alınmasının ardından terör örgütü YPG/PKK’lı elebaşları bölgeden kaçabilmek için her yolu deniyor. Teröristlerin sivil kıyafetlerle yerel halkın arasına karışıp kaçmaya çalıştığı belirlendi. Terör örgütünün bölgedeki sözde alay sorumlularının, kendi adamlarını ve silahlarını da arkalarında bıraktığı gözlendi. Örgütün ayrıca tüm mensuplarına, “yerel Arap halkının sivil kıyafetlerinden giymeleri” konusunda talimat verdiği tespit edildi.

SİLAHLA ALGI OPERASYONU

Öte yandan Barış Pınarı Harekâtı ile dağılan terör örgütü, bir yandan da uluslararası kamuoyunu yanıltmaya devam ediyor. TSK’nın envanterindekilere benzer nitelikteki bazı silahlarla sivillere yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin, böylelikle uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı ifade ediliyor.

RESULAYN’DA ŞİDDETLİ ÇATIŞMA

Barış Pınarı Harekatı’nın 7. gününde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nin karşısındaki Resulayn’da 3 koldan operasyonlar devam etti. Önceki gece Ceylanpınar Gümrük Kapısı yakınlarında şiddetli çatışmalar yaşandı. Operasyonlara kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla destek verildi. TSK ve Suriye Milli Ordusu, Resulayn’ın güneyindeki Lilan, Amiriye ve Anbein köylerini ele geçirdi.

AYN EL ARAP’A SEVKIYAT

TSK ve SMO birliklerinin Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ne komşu olan terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Ayn El Arab sınır hattına sevkıyatı devam ediyor.