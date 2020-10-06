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  • Şişli'de hareketli dakikalar: Lüks ciple güpe gündüz kuaförü kaçırdılar
06 Ekim 2020 Salı 16:19 | Son Güncelleme:

Şişli'de hareketli dakikalar: Lüks ciple güpe gündüz kuaförü kaçırdılar

Şişli'de hareketli dakikalar: Lüks ciple güpe gündüz kuaförü kaçırdılar
DHA

İstanbul Şişli'de öğle saatlerinde bir kuaförün zorla kaçırıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kaçırıldığı iddia edilen kuaförün silahla yaralandığı ve lüks ciple hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Şişli'de "kuaför zorla kaçırıldı" ihbarı üzerine harekete gçeen polis ekipleri, kaçırıldığı iddia edilen kuaförün silahla yaralandığı ve lüks ciple hastaneye götürüldüğü bilgisine ulaştı.

DHA'da yer alan habere göre, vatandaşların verdiği bilgi doğrultusunda aracın plakasını tespit eden ekipler, kısa sürede aracın yerini tespit etti. Ciple Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldiği belirlenen kişilerin, hastanede arkadaşlarının yaralı olduğunu belirterek yardım istedikleri bildirildi. Ancak arkadaşlarının nasıl yaralandığına daire polise bilgi vermedikleri öğrenildi.

Bunun üzerine ekipler M.Ö.'yü hastaneye getiren 6 kişiyi, ifadelerini almak üzere gözaltına aldı. Tedavi altına alınan M.Ö.'nün nasıl yaralandığına dair henüz bir bilgi paylaşmadığı öğrenildi.

CİPTE YAPILAN ARAMALARDA RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kuaförün yaralandığı iş yeri ve yaralı olarak taşındığı cipte incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde cipte ruhsatsız bir tabanca da bulundu. Tabancaya balistik inceleme yapılması için el konuldu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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