Şırnaklı kadınlar, 'Kahrolsun PKK' sloganları atarak HDP İl Başkanlığı binasına yürüdü

Şırnak'ta "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla HDP İl Başkanlığı binası önüne yürüyen şehit ve gazi eşleri ile çocukları dağa götürülen anneler, terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı olan HDP'nin en çok zararı Kürt kadınlarına ve bölge halkına verdiğini anlattı.

AA'da yer alan haberde çukur teröründe evleri yıkılan, mağdur olan ve hayatlarını kaybedenlerin de bölge halkı olduğuna dikkati çeken S.A, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den evlerinin temeline bombalar döşenirken, bir şehir yok edilirken, on binlerce insan evladından, evinden, ilinden edilirken bir tepki duymadığına dikkati çekti.

"KADINA VERDİĞİNİZ DEĞER ORTADADIR"

Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin kadınları ön saflara sürerek sözde onlara değer verdiğini zannettiğini aktaran S.A, şöyle konuştu:

"Peki son zamanlarda çıkan kendi milletvekilleri ve yöneticilerinin kadına yönelik taciz olaylarına karşı HDP niye 3 maymunu oynadı, neden bir açıklama yapmadı? Peki size bir soru daha soruyoruz; 17 yaşındaki kız çocuklarının elinden kalemi alıp silah veriyorsunuz, o kadın cinayeti değil midir? Kadına verdiğiniz değer ortadadır. Geçmişten bugüne kadar binlerce Kürt, sivil, savunmasız vatandaşımızı katlettiniz, şehit ettiniz. Bu topraklarda kan akıtmadığınız gün neredeyse yok.

Bundan 25 yıl önce 8-9-10 Eylül tarihlerinde, 1995 yılında Uludere ilçesi Bulakbaşı köyünde 9 vatandaşımızı katlettiniz. Amaçları sadece çalışarak helal ekmeklerini kazanmak olan 4 işçiyi Cudi'de katlettiniz. Yeniaslanbaşer ve Geçitboyu köylerinde çobanlarımızı katlettiniz. Onlar Kürt kökenli sivil değil miydi? Dağlarımızda ve şehirlerimizde yaptığınız katliamların izleri hala mevcuttur. ATM sırasında şehit edilen astsubayımız, uykudayken şehit edilen polislerimiz, güvenlik korucularımız ve öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, öğretmen Necmettin Yılmaz, Eren Bülbül'den ne istediniz? Üstelik bunları yaparken de sözde Kürtleri savunma adına yaptınız."

"KADINLAR ARTIK SESLERİNİ DUYURMAK İSTİYOR"

Terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP'ye, "Sizler birilerinin ellerini yakmamak için kullandığı maşadan ibaretsiniz." diye seslenen S.A, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu eylem, PKK ve siyasi uzantılarının zulmüne başkaldırıdır. Yıllardır sessiz bir çığlık vardı, o çığlık artık patlama noktasına geldi. Kadınlar artık seslerini duyurmak istiyor. Biz de onların yanındayız, o acıyı hissediyoruz ve mücadelelerine ortak olduğumuzu buradan haykırıyoruz. Kadınlarımızı Kandil'den kopararak özgürleştirmek lazım. Kadınlarımızı PKK'dan kopararak özgürleştirmek lazım. Kadınlarımızı HDP'den kopararak özgürleştirmek lazım."

DİYARBAKIR ANNELERİNE DESTEK

Kandırılarak dağa kaçırılan gençlere de seslenen S.A, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Artık annelerinizin yüreğindeki ateşi söndürmek için geri gelin, devletimize teslim olun ve annelerinizin dinmeyen gözyaşlarına çare olun, hayat suyu olun. Kimsenin maşası olmayın, Türk-Kürt kardeşliği üzerine hesap yapan, araya nifak sokmaya çalışan başta PKK terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütlerini ve siyasi uzantılarını lanetliyoruz. Teröre karşı yürütülen mücadelede sivil inisiyatifin önemi ortadadır. Bu bağlamda Diyarbakır annelerinin cesaretini kutluyoruz. Kalbimiz ve insanlığımız sonuna kadar Diyarbakır anneleriyle birliktedir. Her ortamda barış, kardeşlik, demokrasi, insan haklarından dem vuranlar, duyun ve bu sese kulak verin. Bu anaların sesi, tüm milletin sesidir. Bu teröre isyan, teröre lanetin sesidir. Susmak insanlığa ihanettir.

Gözünü kırpmadan vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizin bizlere verdiği cesaret ile diyoruz ki ne eli kanlı terör örgütü PKK ne de dünya üzerinde hiçbir örgüt ve oluşum bizim birlikteliğimizi bozamayacak. Görmüş olduğunuz bu kadın topluluğu terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı olan HDP'den yıllardır gördüğü her türlü zarara 'Edi Bese' diyor. Son olarak diyoruz ki bundan sonra her hafta yüreği yanan Şırnaklı kadınlar olarak buraya gelip sizlere hesap soracağız. Kandırarak aldığınız tek bir genç kalmayıncaya kadar haklı mücadelemize devam edeceğiz."