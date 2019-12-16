Şırınga çikolatan ölmüştü... İşte doktorunun ilk ifadesi

Nefes borusuna oyuncak çikolata kapağı kaçan Mert Yağız Köksal, önce okul müdürünün odasına gidiyor. Daha sonra hademeye boğazının tıkandığı yönünde hareketlerde bulunan Mert yere yığılıyor.

Hademenin ifadesinde Mert'in epilepsi krizi geçirdiğini sandığı belirtiyor. Okulun karşısındaki sağlık merkezine götürülen Mert hayatını kaybetmişti. Müdahale eden doktorun ifadesinde ise ''Bana epilepsi krizi geçirdiği söylendi. Ben epilepsi krizi geçirdiğini düşündüm. Boğazında bir cismin takılı olduğu söylenmedi. O nedenle buna yönelik bir müdahalede bulunmadık'' dediği öğrenildi.

Kantinci ifadesinde ''6 Aralık'a kadar şırınga şeklinde çikolatayı sattık. Okul denetimlerinde bana bunun yasak olduğu söylenmedi'' demiş.