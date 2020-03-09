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  3. Şila uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi.. 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Şila uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi.. 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Şila uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi.. 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van Edremit'te ekiplerin otobüste yaptığı aramada 2 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile gözaltına alınan E. K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Su Sporları Merkezi önünde güvenlik uygulaması yaptı. Uygulamada durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği ‘Şila’ ile birlikte yapılan aramada, yolcu E.K.’ye ait olduğu öğrenilen valizin kasnağı içerisinde zulalanmış 2 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan gözaltına alınan E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA


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