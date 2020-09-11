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  • Silahlı terör örgütüne üye olmaktan yargılanmıştı: HDP'li vekile 10 yıl hapis cezası
11 Eylül 2020 Cuma 14:10 | Son Güncelleme:

Silahlı terör örgütüne üye olmaktan yargılanmıştı: HDP'li vekile 10 yıl hapis cezası

Silahlı terör örgütüne üye olmaktan yargılanmıştı: HDP'li vekile 10 yıl hapis cezası
AA

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

HDP Milletvekili Remziye Tosun'a, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

AA'nın aktardığı habere göre, HDP Milletvekili Tosun'un, Sur ilçesinde 5 yıl önce terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yargılandığı davada karar duruşması görüldü.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve Tosun'un katılmadığı duruşmada, avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Tosun'un terör örgütü PKK/KCK hiyerarşik yapısına girerek, örgütün gayesi doğrultusunda bilerek ve isteyerek örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu gerekçe göstererek, cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Tosun'un avukatı müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek, beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, Milletvekili Tosun'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası ve ceza miktarı gözetilerek yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

Öte yandan mahkeme, karar kesinleştiğinde bir örneğinin TBMM Genel Sekreterliği ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesini kararlaştırdı.

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