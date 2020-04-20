Silahlı saldırıya uğrayan Mümtaz Şenel konuştu: Yaşanan olayın nedeni otel ruhsatının iptal edilmesi

Burdur’un Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı CHP’li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel ameliyattan çıktı. Başkan Şenel hastane odasında saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salda Gölü ile gündeme gelen ve oradaki kumların taşınmasını kamuoyuna duyuran Mümtaz Şenel’in bu gelişme nedeniyle hedef olduğu tartışılmıştı. Ancak Şenel’e göre olayın Salda Gölü’yle bir ilgisi yok.

Sözcü'nün haberine göre Şenel, "Yeşilova belediyesine ait bir otel bulunduğunu, burada fuhuş yapıldığı gerekçesiyle tutanak düzenlendiğini ve 30 Mart’ta ruhsatın iptali için kaymakamlıktan yazı geldiğini" söyledi ve ekledi: "Belediye encümenini toplayıp kaymakamlık yazısını da dikkate alarak otelin ruhsatını 10 gün önce iptal ettik. Otel kapalıydı. Bu yüzden saldırıya uğradım. Olayın bize göre başka bir nedeni yok" dedi.

"ARKA ARKAYA 5 KURŞUN SIKTI"

Saldırı hakkında konuşan Şenel, "Saat 05.00’e doğru evimin kapısı çalındı. Benden önce eşim kapıyı açmaya giderken, ‘açma, ben geliyorum’ dedim. Kapı arkasındaki kişiye kimsiniz diye sorduğumda ‘polis, polis’ karşılığını verdi" ifadelerini kullandı.

Şenel şöyle devam etti:

"Evim bahçeli olduğu için pencereden baktığımda makul bir kişi olarak gördüm. Salda Gölü’yle ilgili bir gelişme olduğunu düşünüp kapıyı açtım. Ayağımın biri eşiğin diğer tarafındaydı, hiçbir şey söylemeden ayaklarıma sıkmaya başladı. Eşim de o an yanımdaydı. Bana arka arkaya beş kurşun sıktı. Ben yere düştüm. Eşime ilk kurşunu sıkınca, ‘yeter artık, tamam, mesaj anlaşıldı’ diye bağırdım. Bunun üzerine saldırgan, hiçbir şey söylemeden bahçe dışında çalışır halde bekleyen otomobile binip ayrıldı. İçeride başka biri olup olmadığını görmedim."

"OTEL RUHSATINI İPTAL EDİNCE"

Yeşilova belediyesine ait bir otel bulunduğunu, burada fuhuş yapıldığı gerekçesiyle tutanak düzenlendiğini ve 30 Mart’ta ruhsatın iptali için kaymakamlıktan yazı geldiğini söyleyen Şenel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Belediye encümenini toplayıp kaymakamlık yazısını da dikkate alarak otelin ruhsatını 10 gün önce iptal ettik. Otel kapalıydı. Bu yüzden saldırıya uğradım. Olayın bize göre başka bir nedeni yok."

Burdur’un CHP’li Belediye Başkanı Ali Orkun Cengiz de ameliyat sırasında ve sonrasında Mümtaz Şenel ile eşini yalnız bırakmadı.

Cengiz de saldırının ardında otel ruhsatının iptal edilmesi olduğunu ve olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını belirtti.