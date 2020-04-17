Siirt'te PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için Şehit Uzman Çavuş Yasin Baran 2020/26 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Siirt’in Eruh ilçesi Payamlı köyü kırsalında yapılan arama-tarama faaliyeti icrasında bölücü terör örgütü mensuplarına ait muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir" denildi.