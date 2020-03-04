SİHA'lar Rus yapımı Pantsir S-1'i vurdu! Çalışır haldeki hava savunma sistemi imha edildi

Rusya'nın desteklediği ve bizzat kontrol ettiği Rejim unsurlarına bulundukları noktalarda verilen karşılık neticesinde bir tane daha Pantsir-S1 hava savunma sistemi imha edildi. SİHA operasyonları ile sahada teknoloji gücünü gösteren Türkiye, karşısında rejimin ve destekçilerinin askeri kapasitesi yetersiz kaldı.

SİHA’LAR TÜRK UÇAKLARINA KİLİTLENEN PANTSİR S1’İ VURDU



SİHA'ların rejim unsurlarına ait Rus yapımı 15 milyon dolarlık Pantsir S-1 hava savunma sistemini imha ettiği anların yeni görüntüsünde sistemin radarının aktif olduğu görülüyor. Savunma sanayinde kullanılan silahlar hakkında içerikler yayınlayan ve Bahar Kalkanı Harekatından çarpıcı görüntüler paylaşan Clash Report isimli Twitter hesabı, radarı aktifken SİHA tarafından vurulan Pantsir S1’in bataryasının yanındaki termal kamera izlerinden yola çıkarak, “sistemin Türk uçaklarına karşı ateşlendiğini gösteriyor” değerlendirmesini yaptı. Türk uçaklarına kilitlenen hava savunma sitemi SİHA’lar ile imha edildi. Türkiye'nin üstün teknolojisi ile sahada uyguladığı strateji dünya çapında yankı uyandırdı.



SİHA'lar bir Pantsir daha vurdu: Rus yapımı hava savunma sistemi imha edildi

DAHA ÖNCE BİR PANTSİR S1 DAHA VURULMUŞTU



TSK'nin SİHA'larla Rus yapımı Pantsir-S1 hava savunma sistemi operasyonel haldeyken vurduğu görüntüler yayımlanmıştı.

TÜRKİYE ELEKTRONİK HARP SİSTEMİ KULLANIYOR

Pantsir-S1'in tepesindeki SİHA'yı tespit edememesi dikkati çekerken, bu durumun Türkiye'nin elektronik harp sistemleri kullanarak radarları kör etmesinden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmişti.

PANTSİR S1’İN ÖZELLİKLERİ

Pantsir S1’de 15 metre-15 kilometre irtifadaki, 1.2-20 kilometre mesafedeki hava hedeflerini imha etme kapasitesine sahip 12 adet 57E6E füzesi ve 2 adet 30 mm A38M uçaksavar topu bulunuyor.

