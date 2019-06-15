Sigara paketi Başkan Erdoğan'ın gözünden kaçmadı
BaşkanErdoğan, Bağcılar Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Erdoğan, bir vatandaşın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını da istedi.
Başkan Erdoğan, Bağcılar Belediyesi'ne ziyarette bulundu.
Tacikistan ziyaretinin ardından yurda dönen Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Bağcılar Belediyesi'ne geçti.
Burada sevgi gösterisiyle karşılanan Başkan Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirerek sohbet etti.
Erdoğan, bir vatandaşın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını da istedi.
(AA)