Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sigara paketi Başkan Erdoğan'ın gözünden kaçmadı

Sigara paketi Başkan Erdoğan'ın gözünden kaçmadı

Sigara paketi Başkan Erdoğan'ın gözünden kaçmadı

BaşkanErdoğan, Bağcılar Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Erdoğan, bir vatandaşın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını da istedi.

Başkan Erdoğan, Bağcılar Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

Tacikistan ziyaretinin ardından yurda dönen Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Bağcılar Belediyesi'ne geçti.

Burada sevgi gösterisiyle karşılanan Başkan Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirerek sohbet etti.

Erdoğan, bir vatandaşın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını da istedi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin balayından ilk kare
Alişan, oğlunu denizle böyle tanıştırdı
Hülya Avşar 6 milyonluk anlaşma sonrası tatile çıktı
Ünlü rapçi Ceza'dan babasına duygusal paylaşım...
Müge Boz'un mutlu günü...
<p>AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Hava Kuvvetleri Komut

Milli Savaş Uçağımız Dünya Sahnesine Böyle Çıkacak

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Atatürk Havalimanı'nda 17 hurda uçak