Seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır? Seyahat izin belgesi e-devletten nasıl alınır? İşte başvuru ekranı...

Seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılıyor. Şehirlerarası seyahat 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilini kapsayacak şekilde koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlanmıştı. Söz konusu 31 ile şehirlerarası seyahat etmek isteyenler seyahat izin belgesi edinmek zorundalar. Seyahat izin belgesi e-devletten nasıl alınır? sorusunun yanıtı haberimizde…

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan genelgeye göre tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması valilik izni ile gerçekleşecek.

Şehirlerarası seyahat için seyahat izin belgesi valiliklerden alınabileceği gibi mevcut durumda sosyal mesafeyi korumak adına e-devlet sistemi üzerinden de temin edilebiliyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ E-DEVLETTEN NASIL ALINIR?

30 Büyükşehir ve Zonguldak ilini kapsayan şehirlerarası seyahat yasağı doğrultusunda, seyahat etmek isteyen vatandaşlar seyahat izni belgesini e-devlet başvuru ekranı üzerinden gerçekleştirebilirler. Arama çubuğu kısmından seyahat izin belgesi talebi site yönlendirmeleri ışığında yapılabilir. E-devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.