Şemdinli'de PKK'nın patlayıcı ve mühimmatları bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şemdili ilçesine bağlı Altınsu köyü Dereboyu Mahallesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında, teröristlere ait 9 roketatar başlığı, 10 roket sevk fişeği, 6 fünyesi takılmamış savunma el bombası, 8 el bombası fünyesi, 10 kilogram el yapımı patlayıcı, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 460 adet 5,56 mm. çapında şeritli fişek, 585 adet 12,7 milimetre çapında uçaksavar mühimmatı, bin 726 adet 7,62 milimetre çapında piyade tüfeği fişeği, 2 jelikan ve 1 sırt çantası ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

(DHA)