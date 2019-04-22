Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8413
  • 6,5756
  • 239.548
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Şemdinli'de PKK'nın patlayıcı ve mühimmatları bulundu

Şemdinli'de PKK'nın patlayıcı ve mühimmatları bulundu

Şemdinli'de PKK'nın patlayıcı ve mühimmatları bulundu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait el bombaları, el yapımı patlayıcı ve uzun namlulu silah mühimmatı ele geçirildi.

x

İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şemdili ilçesine bağlı Altınsu köyü Dereboyu Mahallesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında, teröristlere ait 9 roketatar başlığı, 10 roket sevk fişeği, 6 fünyesi takılmamış savunma el bombası, 8 el bombası fünyesi, 10 kilogram el yapımı patlayıcı, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 460 adet 5,56 mm. çapında şeritli fişek, 585 adet 12,7 milimetre çapında uçaksavar mühimmatı, bin 726 adet 7,62 milimetre çapında piyade tüfeği fişeği, 2 jelikan ve 1 sırt çantası ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fahriye Evcen'e özel annelik eğitimi!
Şarkıcı Emrah'ın oğluyla ilgili soru sorulunca neşesi kaçtı
Ünlü oyuncu için istenen ceza belli oldu
Oyuncu Pelin Akil ikiz bebeklerinin doğum anlarını paylaştı
Seda Sayan canlı yayında operasyon yaptırdı
18 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi Kapodokya´yı gezenleri büyülüyor.

Kapadokya denildiği zaman akla ilk gelen yerlerden: Ihlara Vadisi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kağıthane'de inşaat alanının destek duvarı çöktü

Prim eksiği olana müjdeli haber