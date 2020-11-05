  • $8,4136
  • 9,9847
  • 526.913
  • 1180.02
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
05 Kasım 2020 Perşembe 23:18 | Son Güncelleme:

Şehit işçilere veda

Şehit işçilere veda

Teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda şehit olan 3 sivil işçi, memleketlerinde toprağa verildi.

Hakkari Derecik’te önceki gün yol çalışması yaparken PKK’lı teröristlerin füzeli ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda şehit olan işçiler, son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Zeki Ölmez ve Selim Gündüz Yüksekova’da, Reşat Keskin ise Van’da toprağa verildi. Daha önce bir eczanede çalışan Gündüz’ün kepçe operatörlüğüne başlayıp para biriktirdiği, 10 gün sonra askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi. 

<p>Terör ve Güvenlik Politikaları Başkanı Coşkun Başbuğ, tüm merak edilenleri Akşam TV’ye anl

Trump yeniden seçilirse ne olur?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Azerbaycan'ın Terter kentine atılan patlamamış Smerch füzesi etkisiz hale getirildi

Eski telefonunuzu sakın atmayın! İçinden çıkanlarla bakın neler yapılıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.