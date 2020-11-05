Şehit işçilere veda

Hakkari Derecik’te önceki gün yol çalışması yaparken PKK’lı teröristlerin füzeli ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda şehit olan işçiler, son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Zeki Ölmez ve Selim Gündüz Yüksekova’da, Reşat Keskin ise Van’da toprağa verildi. Daha önce bir eczanede çalışan Gündüz’ün kepçe operatörlüğüne başlayıp para biriktirdiği, 10 gün sonra askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

