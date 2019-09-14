Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Şehit eşlerine küfürler yağdırmıştı! Karar verildi

Şehit eşlerine küfürler yağdırmıştı! Karar verildi

Şehit eşlerine küfürler yağdırmıştı! Karar verildi

Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir videoda şehit ve şehit eşlerine küfürler yağdıran şüpheli İ.H.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki günlerde sosyal medya hesaplarına bir video düşmüş, videoda adının İ.H.S. olduğu belirlenen şahıs şehitlere ve şehit eşlerine küfür yağdırmıştı. Sosyal medyada kısa sürede büyük tepki toplayan video üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçmişti.

Kısa sürede sosyal medya hesaplarından şahısla ilgili binlerce ihbar alan Emniyet Genel Müdürlüğü videonun yayınlanmasından kısa bir süre sonra videodaki şahsın İ.H.S adlı vatandaş olduğunu ve İstanbul'da gözaltına alındığını duyurmuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu açıklamasından dakikalar sonra sosyal medyaya düşen bir videoda İ.H.S.'nin şehit yakınlarından özür dilediği görülmüştü. Alkollü olduğunu ve psikolojik tedavi gördüğünü ileri süren İ.H.S. videoda sözlerinin çarpıtıldığını iddia etmişti.

Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemleri ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Savcılıktaki sorgusu tamamlanan şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SABAH

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Güney'e kardeş istiyoruz'
Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı olay oldu
İbrahim Kutluay ve arkadaşı panikledi
Ünlü oyuncu köpek saldırısına uğradı
Gülşen estetik mi yaptırdı?
<p>Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP´yi sorumlu tutarak, 3 Eylül´de HDP İl Başkanlığı binası önün

Sanatçılardan ´Diyarbakır Anneleri´ne Destek Ziyareti!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Suudi Arabistan'da petrol tesislerine drone saldırısı!

Pülümür Vadisi'ndeki Ağlayan Kayalar ziyaretçi akınına uğruyor