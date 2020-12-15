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15 Aralık 2020 Salı 11:29 | Son Güncelleme:

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den ABD yaptırımı açıklaması: İlişkilerimizi çok etkilememesini bekliyoruz

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den ABD yaptırımı açıklaması: İlişkilerimizi çok etkilememesini bekliyoruz

Son Dakika Haberleri.. Savunma Sanayii Başkanı Demir, ABD yaptırımıyla ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, "Bu, münhasır kendi içinde kalması gereken bir olay. İlişkilerimizi çok etkilememesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, ABD yaptırımıyla ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, "Bu, münhasır kendi içinde kalması gereken bir olay. İlişkilerimizi çok etkilememesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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