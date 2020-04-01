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  3. Şanlıurfa'da 24 bine yakın gümrük kaçağı sigaraya ele konuldu

Şanlıurfa'da 24 bine yakın gümrük kaçağı sigaraya ele konuldu

Şanlıurfa'da 24 bine yakın gümrük kaçağı sigaraya ele konuldu

Şanlıurfa'da 23 bin 917 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili 4 tır sürücüsü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışması sonrası Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki 4 tır içerisinde gümrük kaçağı sigara olduğunu belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda tırların gizli bölmelerinde 23 bin 917 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 tır sürücüsü ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

AA


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