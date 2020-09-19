Sancaktepe'de pes dedirten hırsızlık: Sahibini durdurdukları otomobili çaldılar

Sancaktepe'de Cevat A. isimli kişi, aracına yürüdüğü sırada yanına yaklaşan üç kişi tarafından durduruldu. Otomobilin anahtarını zorla elinden alan şüpheliler, otomobili çalarak kaçtı.

DHA'da yer alan habere göre, yaşanılan olay sonrası başlatılan çalışmada Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalınan aracı bularak, şüphelilerden birinin Atakan A. olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri Atakan A.'yı evine düzenledikleri baskınla yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Üç kişinin anahtarı alma anı ve otomobili çalma anı, olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.