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13 Aralık 2020 Pazar 17:06 | Son Güncelleme:

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
AA

Samsun'da il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde boş arazide 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Yapılan istihbarat çalışması sonucu uyuşturucu maddelerin S.E, İ.Y. ve G.U'ya ait olduğu tespit edildi.

Söz konusu 3 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

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