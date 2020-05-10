Salgını 30 derece zayıflatacak

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), “Koronavirüs, sıcaklığı sevmiyor ve 30 derecenin üzerindeki hava sıcaklıklarında bulaşıcı aktivitesini neredeyse tamamen kaybediyor” açıklamasında bulundu. Ayrıca güneş ışınlarıyla düşük nem oranının da virüsün bozulmasına neden olduğu kaydedilen açıklamada, virüsün 70 derece üzerindeki sıcaklıklarda tamamen etkisiz hale geldiği vurgulandı.

Düşük miktarda virüs antikor oluşturmuyor

Moskova Devlet Üniversitesi Tıbbi Araştırma ve Eğitim Merkezi Direktörü Dr. Armais Kamalov, koronavirüsü yenen hastalarda bu virüse karşı bağışıklığın oluşmama ihtimalinin sebeplerini açıkladı: “Eğer virüs vücuda küçük konsantrasyonlarda girer ve bağışıklık sistemi de onunla hızlı bir şekilde başa çıkarsa yeterli hacimde antikor oluşmayabilir. Ağır seyreden hastalıklarda bile virüse karşı bağışıklık gelişmeyebilir.”



DSÖ: Sigara içmek hastalığı ağır forma soktu

DSÖ Acil Hastalıklar Başkanı Maria van Kerkhove, sigaranın Kovid-19 enfeksiyonun ağır formda gelişmesine yol açtığını söyledi. Fransız doktorların, sigara içenlerin Kovid-19’la enfekte olma ihtimalinin daha düşük olduğuna ilişkin araştırmasını değerlendiren Kerkhove, “Kovid-19 bir solunum yolu hastalığıdır ve sigara içmek akciğerlere zarar veriyor” dedi.

