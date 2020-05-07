Salgında hastanelerin en güçlü silahı! Şehir hastanelerinde 'negatif basınç' farkı

Sağlık çalışanları, ortamdaki virüs yüklü havadan korunabildikleri için, sadece pozitif hastayla yakın temasa geçeceği anlarda koruyucu tulumları ve ekipmanlarını giydi. Onun dışındaki zamanlarda, yoğun bakımda dahi sadece hastane üniformalarıyla çalışabildiler.

ASANSÖRLER BİLE AYRILDI



Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 11 bin kovid şüphelisi tedavi oldu. Başhekim Doç. Dr. Nurettin Yiyit, “Ameliyathanelerimizde negatif ve pozitif vakaları ayrı alanlarda ameliyat ediyoruz. Giriş çıkış kapıları da ayrı. Kovid pozitif vakalar için girişleri de kirli ve temiz giriş olarak ayırdık. Salgın süresince, diğer hastalara bulaşı engellemekteki en büyük silahımız bu oldu. Pozitif vakaları taşıyan asansörler bile ayrıldı” dedi.

50’si kovid şüphelisi 300’e yakın hasta ameliyat edildi.