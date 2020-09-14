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  • Sakarya'da hırsızın korona testi pozitif çıktı, polisler karantinaya alındı
14 Eylül 2020 Pazartesi 16:06 | Son Güncelleme:

Sakarya'da hırsızın korona testi pozitif çıktı, polisler karantinaya alındı

Sakarya'da hırsızın korona testi pozitif çıktı, polisler karantinaya alındı
DHA

Sakarya'da hırsızlık suçundan gözaltına alınan zanlının koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, görevli 6 polis memuru karantinaya alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 6 polis memuru, gözaltına aldıkları hırsızlık zanlısının koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine tedbir maksadıyla karantinaya alındı.

DHA'da yer alan habere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çok sayıda kaydı bulunan 42 yaşındaki U.K.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen U.K. tutuklanırken yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine şahsı yakalayan, sorgulayan 6 polis memuru, tedbir maksadıyla karantina altına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgu odasında da dezenfeksiyon yapıldığı öğrenildi.

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