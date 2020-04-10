Sahte evlat çetesi çökertildi! 25 milyonluk mirasa çökmüşler

İstanbul'da, Göztepe ve Okmeydanı SGK hastanelerinde yıllarca görev yapan Dr. Hatice Güzin Göllü 88 yaşında hayatını kaybetti. Evlatlığı olduğunu ileri süren Ahmet G.’nin sahte belgelerle 25 milyonluk mirasa kondu. Sahte evlat çetesini adamın yaşam tarzı ele verdi.

GERİDE BIRAKTIKLARI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul'da, Göztepe ve Okmeydanı SGK hastanelerinde yıllarca görev yapan Dr. Hatice Güzin Göllü, 16 Aralık 2015'te 88 yaşında hayatını kaybetti. Geride 22'si Kadıköy Merdivenköy mahallesi, biri Moda caddesinde olmak üzere 23 daire ile yine Caferağa Mahallesi Nailbey sokakta bir binanın 3'te bir hissesiyle, bankalarda 1 milyon 902 bin lira ve 80 bin dolar para bıraktı.

MİRAS BAŞVURUSU YAPTI

Toplam serveti 25 milyon lirayı bulan Dr. Göllü'nün kimsesi yoktu. Tüm miras devlete teslim edilecekken Ahmet G. (48) isimli bir şahıs, Göllü'nün evlatlığı olduğunu iddia ederek miras başvurusu yaptı. Oto kaportacılığı yapan genç adam, çocukken Göllü tarafından evlat edinildiğini belirterek elindeki evlatlık belgelerini mahkemeye sundu. Noter tasdikli belgeleri gören mahkeme, Ahmet G.'nin, Göllü'nün varisi olduğunu onayladı.

YAŞAM TARZI ELE VERDİ

Mirasa sahip olduktan sonra, kaportacılık olan mesleğini bırakarak Göllü'nün geride bıraktığı gayrimenkullerin kirasını toplamaya başlayan şüphelinin yaşam tarzındaki değişiklik dikkat çekmeye başladı. Genç adamın yakınları savcılığa suç duyurusunda bulunarak, Ahmet G.'nin Göllü'nün evlatlığı olmadığını ihbar etti. Şüphelinin mahkemeye sunduğu evrakın ise arkadaşı olan Noter Başkatibi Ayhan K. tarafından onaylatıldığı tespit edildi. Belgeleri daha detaylı inceleyen ekipler, evlat edinme kararındaki imzaların da sahte olduğunu tespit etti.

HÂKİM İMZASI DA SAHTE

Ayrıca belgede imzası bulunan ve 30 yıl önce evlat edinme kararını verdiği öne sürülen emekli hâkime ulaşıldı. Yaşı itibariyle "Akıl sağlığı yerinde" raporu alınan hâkimin de yazı ve imza örnekleri alınıp evlatlık belgesindeki hâkim imzasıyla karşılaştırılmak üzere bilirkişiye gönderildi. Raporla evrakın yüzde yüz sahte olduğu tespit edilince savcılık harekete geçti. Soruşturma sonucu, sahte evlatlık Ahmet G. ve dolandırıcılığın baş plancısı Noter Başkatibi Ayhan K. ile dolandırıcılığa karıştığı belirlenen Tamer O. ile Murat G. hakkında dava açıldı.

AVUKAT DİREKT İŞİN İÇİNDE

Öte yandan Ahmet G.'nin avukatı Hakkı İ. hakkında da şoke eden bir detay günyüzüne çıktı. Hakkı İ.'nin, Ahmet G.'nin suç işlediğini bildiği hâlde, Göllü'ye ait 1 milyon 700 bin liralık banka hesabından 500 bin lirayı bizzat çektiği belirlendi. Yine avukatın söz konusu paranın 1 milyon 200 bin lirasını da diğer şüpheli Murat G.'nin hesabına göndermek suretiyle çetenin eylemine iştirak ettiği ortaya çıktı. Avukat Hakkı İ.'ye de dava açıldı.