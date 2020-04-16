Sağlıkçılara streril solunum cihazı

Firmanın kurucusu Halit Ellialtı, “Cihazımız bataryayla çalışan portatif hava ünitesi ve tam koruma sağlayan maskeden oluşmaktadır. Filtre edilen hava hortumla maskenin içine aktarılmakta ve bu da kullanıcıya rahatsızlık vermeden solunum yapma imkânı sağlamaktadır” diye konuştu.