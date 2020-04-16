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  3. Sağlıkçılara streril solunum cihazı

Sağlıkçılara streril solunum cihazı

Sağlıkçılara streril solunum cihazı

Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nde faaliyet gösteren yerli startup firması, sağlık çalışanlarının enfekte olma riskini azaltmak amacıyla steril havayla solunum yapma imkanı sağlayan cihaz üretti.

Firmanın kurucusu Halit Ellialtı, “Cihazımız bataryayla çalışan portatif hava ünitesi ve tam koruma sağlayan maskeden oluşmaktadır. Filtre edilen hava hortumla maskenin içine aktarılmakta ve bu da kullanıcıya rahatsızlık vermeden solunum yapma imkânı sağlamaktadır” diye konuştu.


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