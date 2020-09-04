Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,44
  • 8,8188
  • 462.82
  • 1076.34
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sağlık çalışanlarına bulaşma 10 kat fazla
04 Eylül 2020 Cuma 08:00 | Son Güncelleme:

Sağlık çalışanlarına bulaşma 10 kat fazla

Sağlık çalışanlarına bulaşma 10 kat fazla
- OSMAN NURİ CERİT

Sağlık-Sen, 23 Mayıs-8 Haziran arasında, 14 ilde 2 bin 707 sağlık çalışanı üzerinde “Kovid-19 İle Mücadelede de Sağlık Çalışanları Araştırması” gerçekleştirdi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş AKŞAM’a şu değerlendirmede bulundu:

İSTİHDAM ARTIRILMALI

“Bir sağlık çalışanına bulaşma oranı, normal bir vatandaşa göre 10 kat daha fazla. “Sağlık alanında ilk yapılması gereken istihdam oranın artırılması. Çalışanların virüsle birlikte yükleri çok fazla arttı. Sağlık çalışanları bu süreçte günde 13-15 saat arasında çalışıyor, 3 kişinin işini 1 kişi yapıyor. Bu süreçte ücretlerde de adam akıllı artışlar gerçekleşmesi gerekiyor.” İşte o araştırmanın sonuçları:

• Pandemi öncesinde haftalık 40 saat olan çalışma oranı, %22’den %75.8’e yükseldi. Nöbet ise yüzde 64.3’e çıktı.

• Sağlık çalışanlarının %12.4’ü en az bir hafta evlerine gidemedi.

• 18 yaş altı çocuğu olan sağlık çalışanlarının %67.1’i çocuk bakımıyla ilgili sorun yaşadı. %32.8’i 65 yaş üstü yakınlarının bakımıyla ilgili sıkıntı yaşadı.

• Sağlık çalışanlarının %93.8’i kendini yorgun veya çok yorgun olarak hissettiğini söyledi.

• Sağlık çalışanlarının Kovid-19 bulaş oranı yüzde 3.9. Bu oranın Türkiye geneli bulaş oranından 10 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

İşten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı kararı ile 2 ay daha uzatıldı
Siyahi Amerikalı Daniel Prude'u poşetle öldüren ABD'li polisler açığa alındı
Dışişleri Bakanlığından NATO açıklaması: Türkiye diyaloğa hazır
A Milli Takımımız'dan buruk başlangıç
Pattinson'un Kovid-19 testi pozitif çıktı!
Yeşilçam sanatçılarından 'maske çağrısı'

Yeşilçam sanatçılarından 'maske çağrısı'

2 Eylül 2020 reyting sonuçları açıklandı

2 Eylül 2020 reyting sonuçları açıklandı

'Trakya'nın Efes'inde' bulunan Perinthos Bazilikası turizme kazandırıl

''Trakya'nın Efes'inde'' bulunan Perinthos Bazilikası turizme kazandırılacak

Azerbaycan sınırında 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Azerbaycan sınırında 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildi