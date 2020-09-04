Sağlık çalışanlarına bulaşma 10 kat fazla

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş AKŞAM’a şu değerlendirmede bulundu:

İSTİHDAM ARTIRILMALI



“Bir sağlık çalışanına bulaşma oranı, normal bir vatandaşa göre 10 kat daha fazla. “Sağlık alanında ilk yapılması gereken istihdam oranın artırılması. Çalışanların virüsle birlikte yükleri çok fazla arttı. Sağlık çalışanları bu süreçte günde 13-15 saat arasında çalışıyor, 3 kişinin işini 1 kişi yapıyor. Bu süreçte ücretlerde de adam akıllı artışlar gerçekleşmesi gerekiyor.” İşte o araştırmanın sonuçları:

• Pandemi öncesinde haftalık 40 saat olan çalışma oranı, %22’den %75.8’e yükseldi. Nöbet ise yüzde 64.3’e çıktı.

• Sağlık çalışanlarının %12.4’ü en az bir hafta evlerine gidemedi.

• 18 yaş altı çocuğu olan sağlık çalışanlarının %67.1’i çocuk bakımıyla ilgili sorun yaşadı. %32.8’i 65 yaş üstü yakınlarının bakımıyla ilgili sıkıntı yaşadı.

• Sağlık çalışanlarının %93.8’i kendini yorgun veya çok yorgun olarak hissettiğini söyledi.

• Sağlık çalışanlarının Kovid-19 bulaş oranı yüzde 3.9. Bu oranın Türkiye geneli bulaş oranından 10 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.