Sağlık çalışanına otobüs yok

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İstanbul’da, başta sağlık çalışanları olmak üzere sokağa çıkma yasağından muaf olan görevliler, azaltılan otobüs seferlerinin belediye tarafından doğru planlamaması nedeniyle duraklarda kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı otobüsler sadece sabah 07:00-10:00 ve akşam 17:00-20:00 saatleri arasında sınırlı sayıda araçla; metrobüsler de yine sabah 06:00-10.00 ve akşam 16.00-20:00 saatleri arasında çalıştı. Ancak bu saatler arasında sefer ve araç sayılarının çok az tutulması, görevleri nedeniyle sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çalışanların duraklarda uzun süre beklemesine neden oldu.

HASTANEYE YETİŞEMEDİLER

Çapa Tıp Fakültesi’nde çalışan Mahmut Yılmaz, İBB 153 hattını arayarak yolda kaldığını belirtti ve yardım istedi. Yılmaz yaşadıklarını şöyle anlattı: “153’ü aradım. Sağlık çalışanıyım ulaşım talep ediyorum dedim. Bana sadece çalışma saatlerini söyledi, telefonu kapattı. Sonra Zeytinburnu Belediyesi’ni aradım. Zabıta aracını gönderdiler ve beni Çapa’ya götürdüler.”

HEMŞİRE NÖBETİ KAÇIRDI

Şirinevler›de İETT durağında bekleyen tıbbi sekreter Buket Alisinoğlu da şikayetini şu sözlerle dile getirdi: “Laboratuvarda tıbbi sekreterim. 45-50 dakikadır bekliyorum. 3 tane otobüs geçti doluydu, alamadılar. Başka araç yok, bekleyeceğiz.”

Aynı durakta bekleyen hemşire Semih Köseme de şöyle konuştu: “Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde hemşireyim. 25 dakikadır bekliyorum. 2 otobüs geldi, dolu oldukları için durmadılar. Kısıtlamaya gidildiği için 4 tane otobüs geçecekmiş zaten. Nöbete geciktim. Gidemezsem arkadaşlarım bekleyecek benim yerime biraz. Onlar geç çıkacak.”

YÜRÜYEREK İŞE GİTTİLER

Özel güvenlik görevlisi Kamil Şimşek ise çareyi yürümekte bulmuş. Şimşek, “Yaklaşık yarım saattir yürüyorum. Beklemekten iyidir’ dedi.

METROBÜSLER TEHLİKE SAÇTI!



İBB’nin sefer sayılarını azaltması ve otobüs ile metrobüsleri garajlarda tutması sonucu metro, metrobüs ve otobüslerde yoğunluk yaşanıyor.Dün sabah saat 08:00’da Avcılar Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı’nda yine yoğunluk yaşandı. İşe gitmek zorunda kalan İstanbullu, sosyal mesafenin uyulmadığı yolculukta zor anlar yaşadı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülenerek sosyal medyaya paylaşıldı.



OTOBÜSLER DOLU GEÇTİ



Hastane temizlik personeli Mihrinaz Binici de, “Bir saattir bekliyorum, 3 tane otobüs geçti ama yolcu sayısı da kısıtlandığı için almadılar. En azından araçları arttırabilir, seferleri sıklaştırabilirlerdi. Çalışan insanlar ne yapacak? Sabahtan beri işyerinden mesajlar yağıyor ama gidemiyoruz’ diye konuştu.



HAFTA İÇİ DE PLANSIZ



Hafta içi de, koronavirüs tedbirleri nedeniyle azaltılan seferlerde araç sayıları ile sefer saatleri doğru planlanmadığı için araçlarda sosyal mesafe kuralına aykırı görüntüler ortaya çıkmıştı.

