Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulaması çıktı! Hayat Eve Sığar uygulaması nedir, nasıl indirilir?

Hayat Eve Sığar uygulaması nedir? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından gündem konusu oldu. Sağlık Bakanlığı’nın geliştirip kullanıcı hizmetine sunduğu Hayat Eve Sığar Uygulaması koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla geliştirildi. Vatandaşlar Hayat Eve Sığar Uygulaması nasıl indirilir? sorusunun yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde…

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NEDİR?

Doğrudan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması korona virüsü salgınının kontrol altına alınması ve enfekte olan kişilerin takip edilmesi için geliştirildi. Uygulama, yaklaşık 4 MB'lık bir dosya boyutuna sahip ve saniyeler içinde cihazınıza iniyor. Uygulamayı ilk açtığınızda karşınıza "Bu uygulama seni ve çevrendekileri korona virüsünden korumak için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiştir" mesajı çıkıyor.

Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması sayesinde;

-İstenilen sıklıkta güncel veriler esas alınarak hazırlanmış Covid-19 testini doldurarak durumu hakkında bilgi alabilecek.

-Ailesini veya sevdiklerini (izin vermeleri halinde) 'Ailem' sekmesindeki listeye ekleyebilecek ve durumları hakkında bilgi sahibi olabilecek. Böylece riskli bir durumla karşılaşmadan önce önlem alabilecek.

-Konum servislerine izin verildiğinde uygulama vatandaşı riskli bölgelere yaklaştığında uyaracak ve haritada anlık olarak yaklaşmaması gereken alanları gösterecek.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Hayat Eve Sığar uygulaması App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz indirilebiliyor. Kullanıcı hesabınızı doğrulamak için ise telefonunuza bir kod gönderilecek. Hesabınızın doğrulanması, sizi uygulamanın daha iyi yönlendirmesine ve riskli bölgelerden korunmanıza yardımcı olacaktır.