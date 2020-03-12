Sağlık Bakanlığı 2020 ilk defa ve yeniden atama kurası saat kaçta? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 2020 ilk defa ve yeniden atama kura sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı şimdiden yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası yoğun ilgi görüyor. 18 Şubat 2020 tarihinde başlayan başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alındı. Sağlık Bakanlığı 2020 ilk defa ve yeniden atama kurası bugün çekiliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SAAT KAÇTA?

Kura, bugün (12/03/2020) saat 10:00'da başladı. Kura çekimi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda Noter Huzurunda gerçekleşiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 2020 ilk defa ve yeniden atama kura sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİDEN ATAMA KURASI NEDİR?

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI TAKVİMİ