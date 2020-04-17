Sağlık Bakanı Koca: İyileşen hasta sayımız yakında 10 binin üzerine çıkacak

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Virüs 38 gündür ülkemizde, tüm illerimizde. Tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun. Virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın. Sosyal mesafe, izolasyon kuralına uyun.

- Filyasyon çalışmalarını ilk vakadan beri uyguluyoruz. Filyasyon oranımız yüzde 97,5'e ulaştı. Filyasyon başarımızı sayısl olarak ölçebiliyoruz, fazladan tedbirlere karar verebiliyoruz. Sahada bu çalışmayı yoğun bir şekilde yürüten sağlık personelimiz bir yandan enfekte vakalara ulaşarak onların tespitini kolaylaştırıyor, bir yandan gözetim altında tutarak hastanelerimizde oluşacak yükü engelliyorlar.

- Vakalara erken müdahale stratejimizin en önemli unsurlarından. Sosyal güvenceye bakmaksızın tüm hastalarımıza ilacı ücretsiz ulaştırdık. Yoğun bakım ihtiyacı, erken tedaviye başlananlarda yüzde 4.

- Evde izolasyonun bazı somut sonuçlarını sizinle paylaşmak isterim. Önce 65 yaş üstü sonra da gençlerimize sokağa çıkma kısıtlaması getirdik. Bu kısıtlama sonrasında ileri yaşta pozitif vaka sayısında ileri azalma görüldü.

-65 yaş üstü sokağa çıkma yasağından önce vakaların yüzde 35'i 65 yaşından büyüktü. Kısıtlamadan sonra bu oran yüzde 18'e düştü.

-Bugün sonucu çıkan 40 bin 270 testle birlikte toplam test sayımız 558 bin 413 oldu.

-Bugün eklenen 4353 yeni vakayla toplam vaka sayımız 78 bin 546'ya ulaştı, 1542 hastamız iyileşti, toplamda 8 bin 631 kişi hastalığı yendi.

-Artan test sayıları neticesinde vaka sayısında artış devam ediyor ama artış hızı düştü. Önümüzdeki günlerde plato olması şaşırtıcı olmayacak.

-(Sokağa çıkma yasağı) 23 Nisan gündeme gelmedi, zannediyorum haftaya gündem olabilir.

-İyileşen hasta sayımız yakında 10 binin üzerine çıkacak. Yatan hasta sayısı ile taburcu edilen hasta sayısı arasında denge oluşmuş durumda.

-(Ercüment Ovalı'nın çalışması) Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı.

-İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz.

-(Ercüment Ovalı'nın açıklaması) Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir, sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz.

-(Ercüment Ovalı'nın açıklaması) Türkiye'de ruhsatlı ilacın Kovid-19'da faydalı olduğuna dair klinik çalışmaların başladığını biliyoruz.

-Yeni dalgalanma olmaması için vatandaşlarımız tedbirlerden vazgeçmemeli, biraz daha sabır.

-(Maskenin ücretsiz verilmesi) Mesaj gelmeyen kişiler eczaneye müracaat ettiğinde yeniden bir kod verilme durumunu sağladık.