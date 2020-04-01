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  3. Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.10'da açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.10'da açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.10'da açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.10'da basın açıklaması yapacak.

Türkiye'de son verilere göre 214 kişi hayatını kaybetti. Virüs bulaşan kişi sayısı ise 13 bin 531 oldu. 13.30'da toplanan Bilim Kurulu, kritik toplantıda son durumu değerlendirerek yeni tavsiyelerde bulunacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısının ardından 19.10'da basın açıklaması yapacağı duyuruldu.


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