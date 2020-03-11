Corona virüsü (koronavirüs) Türkiye'de var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan corona virusü açıklaması!

Corona virüsü son dakika haberleri ve gelişmeleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika koronavirüs açıklamasında bulundu. Tüm Dünya’yı sarsan corona virüsü günden güne yayılmaya devam ederken gözler Sağlık Bakanı Koca’nın yaptığı açıklamaya çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." dedi. İşte corona virüsünde son durum...

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ (KORONAVİRÜS) VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır." ifadelerini kullandı.

"Zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmayalım"

Vatandaşlara seyahat uyarısında bulunan Koca, "Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım, Bakanlıkça bildirilen koronavirüsten korunma yollarına mutlaka uyalım. Biz dünyayı uyarırken aynı zamanda hazırlandık. Bakanlığımız, tüm birimleriyle devletimiz koronavirüsle mücadelesini planladı. Bugüne kadar gösterdiğimiz başarı, bundan sonrası için mücadelemizin kolay olacağının garantisi kabul edilmelidir. Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir." diye konuştu.

"Karantinaya alınmış bir hasta toplumu tehdit edemez"

Koronavirüsün alınacak tedbirlerden daha güçlü olmadığının altını çizen Bakan Koca, "Bir hasta topyekun risk değildir. Karantinaya alınmış bir hasta toplumu tehdit edemez. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal mücadele vereceğiz. Risk somut, tedbirler basittir. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Vatandaşımızdan beklediğimiz, 14 gün ve 14 korunma kuralına uyarak bu mücadeleye güç vermesidir." şeklinde konuştu.