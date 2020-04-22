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  3. SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu

SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu

SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele için SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kurdu.

Koronavirüs hastalığı hakkında, SABİM'e Whatsapp üzerinden ulaşmak isteyenler 0541 888 01 84 numaralı hattan bilgi alabilecek.

Koronavirüs ile mücadelede SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu.


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