SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu
Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele için SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kurdu.
Koronavirüs hastalığı hakkında, SABİM'e Whatsapp üzerinden ulaşmak isteyenler 0541 888 01 84 numaralı hattan bilgi alabilecek.
Koronavirüs ile mücadelede SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu.
Koronavirüs ile mücadelede SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu.— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) April 22, 2020
Yeni Koronavirüs Hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 Whatsapp Danışma Hattı’ndan bilgi alabilirsiniz. pic.twitter.com/HF2C3Vfjvr