Saatler sonra mucize kurtuluş! 3 kişi daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AA'da yer alan habere göre, çalışmaların sürdüğü diğer bir bölge olan 4 bloklu Barış Sitesi'nde kısmen çökme yaşanan 2 blokta çalışmalar sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Bursa Yıldırım Belediyesi ekipleri, 14 saat sonra enkazdan 62 yaşındaki Emine Eren'i yaralı olarak çıkarmayı başardı. Ekipler, Eren'in enkaz atındaki eşi Ünal Eren ve 10 yaşındaki torunu Çınar'a da ulaşmaya çalışıyor.

16 SAAT SONRA KURTARILDILAR



53 yaşındaki Fadime Tolu ve Gülçin Aykut Soydan da Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından yaralı kurtarıldı.

